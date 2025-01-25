«Магнитке» не удалось взять реванш у «Амура»

Магнитогорский «Металлург» в первом матче домашней серии уступает «Амуру» из Хабаровска – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча с «Амуром», которому магнитогорцы проиграли в минувшую субботу в Хабаровске, оказалась достаточно сложной для южноуральцев.

В первом периоде «Металлург» явно контролирует игру. На 30 бросков магнитогорцев пришлось лишь 12 в исполнении хабаровчан. И хозяева даже забрасывают шайбу. Но судьи усматривают положение вне игры, и взятие ворот не засчитывают.

Счет же открывают хоккеисты «Амура» во втором периоде. И лишь на последней минуте игрового отрезка южноуральцы сравнивают счет. Хозяева выигрывают вбрасывание в зоне хабаровчан, Люк Джонсон попадает в штангу, а подоспевший к отскоку Егор Коробкин за 6 секунд до сирены отправляет шайбу в ворота гостей – 1:1.

В третьем периоде команды начинают все с начала. И лучше это получается у «Амура». На 48-й минуте «Магнитка» остается в меньшинстве, а через 17 секунд Алекс Гальченюк реализует численное преимущество – 2:1, гости снова выходят вперед.

На 57-й минуте голкипер «Металлурга» покидает ворота в пользу шестого полевого игрока, и 59 секунд требуется магнитогорцам, чтобы разыграть лишнего игрока – Трой Джозефс сравнивает счет, и Илья Набоков возвращается на свое место. Оставшиеся полторы с небольшим минуты основного времени команды доигрывают уже спокойно.

Как и неделю назад, клубам не хватает 60 минут, чтобы выяснить, кто сегодня сильнее. И, как и неделю назад, точку в противостоянии ставят хабаровчане: на 64-й минуте встречи Алекс Бродхерст забрасывает решающую шайбу – 3:2, «Амур» второй раз подряд обыгрывает «Металлург».

Челябинск, Виктор Елисеев

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