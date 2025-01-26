В Магнитогорске полиция изъяла у предпринимателя 13 тысяч пачек нелегальных сигарет

Житель Магнитогорска подозревается в незаконном обороте табачной продукции на 1,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконный оборот табачной продукции.

Стражи порядка изъяли около 13 тысяч немаркированных пачек с сигаретами.

В поле зрения полицейских оказался мужчина, продававший табачные изделия, не оклеенные специальными марками. Нелегальный товар бизнесмен хранил в гаражном боксе, откуда и продавал сигареты, в том числе в розницу. Контрафакт полицейские изъяли в ходе обыска, его предварительная стоимость составила порядка 1,7 миллиона рублей.

По обстоятельствам незаконного оборота табачной продукции в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании магнитогорцу меры пресечения. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление канала поставки немаркированных сигарет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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