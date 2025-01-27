Челябинск примет сильнейших конькобежцев России

В Челябинске пройдет чемпионат России по конькобежному многоборью.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, турнир пройдет 1-2 февраля в ледовом дворце «Уральская молния».
В соревнованиях примут участие более 20 регионов России. За титул чемпиона страны поборются 92 сильнейших конькобежца страны.
В классическом и спринтерском многоборье на лед выйдут призеры олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, Европы и России, а также первенств среди юниоров.
Медали в спринтерском многоборье среди как мужчин, так и женщин, будут разыграны по итогам четырех забегов: на 500, 1000, 500 и 1000 метров.
В классическом многоборье мужчинам необходимо будет преодолеть 500, 5000, 1500 и 10000 метров. Сильнейших конькобежек России определять по итогам четырех забегов: на 500, 3000, 1500 и 5000 метров.
Челябинск, Виктор Елисеев
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