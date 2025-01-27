Уральские металлурги и рекрутеры объединились для выхода на новый уровень профориентации

ММК и Авито при поддержке АСИ будут развивать человеческий капитал и профориентацию нового уровня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», соглашение о партнерстве, которое будет реализовано при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), подписали директор учебного центра ММК Андрей Козловский и управляющий директор компании «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Цель документа – обозначить вектор взаимодействия одного из крупнейших мировых производителей стали и популярной платформы для поиска работы и сотрудников. Партнерство предполагает проведение мероприятий и запуск инициатив, направленных на повышение привлекательности технических профессий среди молодежи, продвижение профориентации нового поколения, рекрутинг и внедрение научно-технических решений в производство.

ММК как флагманское промышленное предприятие заинтересовано в талантливых и продуктивных кадрах, которые отвечают вызовам, связанным с цифровизацией и автоматизацией производственных процессов. «Авито Работа» благодаря внутренней аналитике больших данных может помочь производственному сектору объективно оценивать состояние рынка труда и перспективы его развития, а также внедрять лучшие практики для обучения, найма и развития специалистов.

Среди основных направлений сотрудничества, связанных с соискателями – подготовка и повышение квалификации специалистов металлургической отрасли и других производств, развитие программ профориентации для школьников и студентов, популяризация инженерных и рабочих специальностей, а также запуск совместных инициатив по промышленному туризму. Работодатели в рамках партнерства смогут обмениваться передовыми подходами к взаимодействию с сотрудниками.

Взаимодействие сторон будет осуществляться в рамках проекта «PRO Формат», который объединяет предприятия, учебные заведения и бизнес для совместного решения задач по сохранению и развитию человеческого капитала.

«Сотрудничество в конкретных проектах предполагает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства «PRO Формат». Это позволит использовать имеющуюся инфраструктуру и не создавать новые административные единицы. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в реализации задач и пилотных проектов, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц», – отметил Андрей Козловский.

«Начало сотрудничества с учебным центром ММК – это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учетом требований современной экономики. По данным нашего недавнего исследования, для россиян самые привлекательные профессии на производстве – инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти востребованные позиции, но и системно развивать их навыки, создавая возможности для карьерного роста и увеличения промышленного потенциала страны», – прокомментировал Дмитрий Пучков.

«Ежегодно ММК посещают около 18 тысяч человек. Для них разработано восемь экскурсий, которые охватывают как само предприятие, так и город Магнитогорск, а также магнитогорское водохранилище. Эти экскурсии интересны не только школьникам, выбирающим будущую профессию, и студентам, но и профессионалам, туристам и иностранным делегациям. ММК является флагманом промышленного туризма в России», – добавила директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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