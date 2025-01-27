Больше 70 мигрантов выслали из Челябинской области домой с начала года

Десятки преступлений и сотни правонарушений в сфере миграции зафиксировали южноуральские полицейские с начала года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе началась операция «Нелегальный мигрант».

«Цель мероприятия – усиление контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан, осуществлением ими трудовой деятельности, а также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ», – уточнили в силовом ведомстве.

По данным пресс-службы регионального полицейского главка, в текущем году уже задокументировано 36 преступлений в сфере миграции. Пресечено более 400 административных правонарушений.

Из страны выдворен 71 иностранец, в том числе 49 – в принудительном порядке. Депортировано трое иностранцев, отбывавших наказание за совершение тяжких преступлений. Еще 125 мигрантам закрыт въезд в Российскую Федерацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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