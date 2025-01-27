На Челябинскую область обрушатся снегопады и метели

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, завтра, 28 января, в регионе ожидается ухудшение погоды: уже ночью синоптики обещают мокрый снег, сильные осадки. Экстренные службы объявили штормовое предупреждение.

Особенно сильные осадки ожидаются в северных районах области, в горах. Возможны метели, на дорогах – гололед.

️Водителей призывают быть внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Дорожные организации приведены в режим максимальной готовности. Сообщить о нештатной ситуации на дороге можно по телефону диспетчерской службы регионального миндортранса: 8 (351) 237-88-92.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube