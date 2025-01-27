Часть района в Челябинске на весь день останется без водоснабжения

Жителей Челябинска предупредили о масштабном отключении водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 28 января, в Советском районе областного центра ожидается временное ограничение подачи воды в связи с проведением плановых работ на водоводе диаметром 400 миллиметров.

Ограничение коснется многоквартирных домов:

ул. Блюхера 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13;

ул. Омская 42.

Также под отключение водоснабжения попадают

социальные учреждения:

ул. Федорова 8, 12;

ул. Сулимова 39;

административные здания:

ул. Блюхера 17, 21, 31, 32, 40;

ул. Тарасова 45, 39;

ул. Профинтерна 50;

ул. Доватора 1г;

ул. Федорова 1а, 1а/3, 1а/4, 1а/5, 1д;

ул. Разина 1, 1/1, 1а, 1в.

Кроме того, без водопроводной воды останутся жители частного сектора по улицам:

Волгоградская;

Ленинградская;

Кировоградская;

Лунная;

Шевченко;

Профинтерна;

Кузнечная;

Плужная;

Азовская;

Щукина;

Минеральный пер.

По предварительным расчетам, работы будут проходить 28 января с 09:00 до 23:59.

Челябинск, Виктор Елисеев

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