Часть района в Челябинске на весь день останется без водоснабжения

Жителей Челябинска предупредили о масштабном отключении водоснабжения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 28 января, в Советском районе областного центра ожидается временное ограничение подачи воды в связи с проведением плановых работ на водоводе диаметром 400 миллиметров.
Ограничение коснется многоквартирных домов:
ул. Блюхера 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13;
ул. Омская 42.
Также под отключение водоснабжения попадают
социальные учреждения:
ул. Федорова 8, 12;
ул. Сулимова 39;
административные здания:
ул. Блюхера 17, 21, 31, 32, 40;
ул. Тарасова 45, 39;
ул. Профинтерна 50;
ул. Доватора 1г;
ул. Федорова 1а, 1а/3, 1а/4, 1а/5, 1д;
ул. Разина 1, 1/1, 1а, 1в.
Кроме того, без водопроводной воды останутся жители частного сектора по улицам:
Волгоградская;
Ленинградская;
Кировоградская;
Лунная;
Шевченко;
Профинтерна;
Кузнечная;
Плужная;
Азовская;
Щукина;
Минеральный пер.
По предварительным расчетам, работы будут проходить 28 января с 09:00 до 23:59.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»