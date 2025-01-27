В магнитогорском вузе открылась универсальная мультимедийная аудитория, оборудованная при поддержке металлургов

При поддержке ММК и ММК-МЕТИЗ в одном из ведущих техвузов Урала открылась универсальная мультимедийная аудитория.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в День студента в МГТУ им. Г.И. Носова открылась обновленная аудитория имени ученого-физика П.Д. Коржа. Учебный зал отремонтирован и переоборудован при поддержке Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

На церемонии открытия студентов и преподавателей вуза приветствовал генеральный директор ММК Павел Шиляев: «Сейчас в Группе ММК как никогда востребованы инженерные кадры, технологи, которым мы обеспечиваем хорошие условия для интересной и важной работы, создаем возможности для профессионального роста. МГТУ – наш первый и приоритетный помощник в обучении и практической подготовке таких специалистов».

Директор «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский в свою очередь рассказал, что предприятие заинтересовано в развитии кадрового потенциала и поэтому является партнером госпрограммы «Профессионалитет», ее первые выпускники уже успешно прошли обучение и пришли на производство. Обновленная аудитория, по его словам, – вклад завода в качественное современное образование.

Ректор МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Терентьев, поблагодарив Группу ММК за плодотворное сотрудничество, сообщил, что до конца учебного года при поддержке ММК и Объединенной сервисной компании будет реконструирована еще одна потоковая аудитория.

Аудитория №388 общей площадью 190 кв. м. предназначена для потокового обучения студентов и рассчитана на 128 обучающихся. Благодаря комплексной реконструкции она стала современным учебным пространством. По проекту ООО «Ресерч энд девелопмент» (дочерняя компания МГТУ) реконструировано основание подиума (амфитеатра) с заменой деревянных конструкций на конструкции из металлокаркаса. Произведена замена систем освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также пожарной сигнализации.

Аудитория оборудована новейшей мультимедийной системой для работы в режиме конференций, докладов, лекций. Она оснащена возможностью дистанционного направления освещения и звука, также включает в себя две ЖК-панели, трибуну с сенсорным экраном и панелью управления.

Аудитория носит имя Павла Диомидовича Коржа – советского ученого-физика, работавшего в области спектроскопии и термоэлектрических явлений. С 1934 по 1968 год он возглавлял кафедру физики Магнитогорского горно-металлургического института.

Челябинск, Виктор Елисеев

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