В Челябинске на месяц частично закрыли движение по дублеру Университетской набережной

Движение на дублере Университетской набережной в Челябинске частично закрыто.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с проведением работ по прокладке сетей ливневой канализации.
«До 27 февраля закрыто движение транспорта по дублеру Университетской набережной в районе пересечения с улицей Молодогвардейцев», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»