В Челябинске на месяц частично закрыли движение по дублеру Университетской набережной

Движение на дублере Университетской набережной в Челябинске частично закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с проведением работ по прокладке сетей ливневой канализации.

«До 27 февраля закрыто движение транспорта по дублеру Университетской набережной в районе пересечения с улицей Молодогвардейцев», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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