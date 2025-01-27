Под Челябинском полиция устроила погоню за неуправляемой машиной

Полицейским пришлось стрелять, чтобы убедить южноуральца подчиниться их требованиям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 27 января, на автодороге «Челябинск – село Октябрьское».

Около 23:45 на втором километре трассы внимание инспекторов привлек автомобиль «Деу Нексия», который во время движения швыряло от одной обочины к другой.

Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, но тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться. В селе Калачево при повороте преследуемый автомобиль забуксовал в сугробе. Однако даже после этого мужчина остался за рулем, закрывшись в машине. Только после предупредительного выстрела в воздух южноуралец вышел из автомобиля.

Оказалось, что 29-летний водитель был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составлен административный протокол. Кроме того, в отношении него начата проверка по признакам статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Челябинск, Виктор Елисеев

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