В Челябинске рабочие свалили дерево на стоявшие машины

Припаркованные автомобили пострадали из-за срубленного рабочими дерева в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на территории парковки жилого комплекса на улице Дмитрия Неаполитанова в Советском районе. Видео ЧП опубликовали в социальных сетях.

Управляющая компания поручила подрядной организации убрать высокую березу, стоявшую рядом со стоянкой автотранспорта, так как дерево могло в любой момент упасть на припаркованные машины.

Сотрудники фирмы проводили работы в светлое время суток, даже не удосужившись огородить место их выполнения. На парковке стояли машины, мимо по тротуару шли прохожие.

Дерево опоясали тросом, и когда один из рабочих срубил его, попытались уложить его на землю. Но сил сотрудникам организации явно не хватило, и громадная береза рухнула на припаркованные авто. Судя по видео, за секунды до падения мимо пострадавших машин проходил пешеход, но, к счастью, он не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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