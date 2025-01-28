28 января ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Ленинградский мост в Челябинске. Ленинградцы. История людей и заводов» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)