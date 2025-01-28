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Вторник, 28 января 2025, 05:17 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

28 января ожидаются следующие события – Челябинск

28.01.2025, вторник

  • 10:00 Челябинск – Творческая встреча с челябинской детской поэтессой Еленой Сыч (Центральная городская детская библиотека имени А. М. Горького, ул. Коммуны, 69)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 10:30 Челябинск – Экочас «В снегах крайнего юга» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 15:00 Челябинск – Настольные битвы в «СовПадение» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Ленинградский мост в Челябинске. Ленинградцы. История людей и заводов» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

  • 18:30 Челябинск – Конференция «СТРАТЕГИЯ 2025» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1)

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