В южноуральском Троицке депутата задержали за взятку

Члена Собрания депутатов Троицка подозревают в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении директора МУП «Троицкий банно-прачечный комбинат», депутата городского парламента возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки в крупном размере.

По данным следствия, с 2020 по 2024 годы южноуралец получил от индивидуального предпринимателя не менее 160 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, деньги 42-летний троичанин мог получить при заключении аренды нежилого помещения на выгодных для бизнесмена условиях.

Расследование уголовного дела продолжается. Силовики не исключают, что это был не единственный эпизод.

Челябинск, Виктор Елисеев

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