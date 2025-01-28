У уральских сталеваров появился цифровой помощник

У сталеваров ММК появился цифровой помощник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) ММК (ПАО «ММК») внедрен цифровой помощник прогнозирования температуры заказа, разработанный с применением методов машинного обучения, который позволяет оптимальным образом нагревать сталь на одной из важнейших стадий производственного процесса – внепечной обработки стали для улучшения макроструктуры слитков на этапе разливки.

Внедрение сервиса, разработанного группой математического моделирования и продвинутой аналитики совместно с отделом производственных систем ММК-Информсервис, нацелено на снижение брака по сортовым заготовкам, на сокращение потерь электроэнергии и расхода графитированных электродов при нагреве металла на агрегатах печь-ковш (АПК).

Согласно действующей технологии, сталь поступает на агрегаты внепечной обработки после выплавки в дуговых печах или двухванном агрегате ЭСПЦ. В ходе обработки сталь по химическому составу доводится до заданной марки и нагревается на АПК до температуры заказа для последующей разливки на машинах непрерывного литья заготовки с соблюдением определенного температурного диапазона.

Заказ температуры нагрева стали на АПК формирует технологический персонал ЭСПЦ, и теперь на данном этапе в помощь человеку функционирует внедренное ML-решение. Система анализирует целый ряд параметров и подсказывает оптимальную температуру заказа. Ранее специалисты ЭСПЦ при заказе температуры опирались на показания данных с мнемосхем и собственный опыт.

«Цифровой помощник рассчитывает прогноз заказа температуры на основе математической модели, обученной на исторических данных по 32 тыс. плавок и учитывает такие параметры как физико-химические свойства стали, уровень нагрева, время обработки, теплопотери стальковша и заданную марку стали. Вся информация отображается в онлайн-таблице электросталеплавильного цеха и накапливается в базе для последующего поиска закономерностей и отклонений», – рассказал заказчик системы, начальник научно-технического центра ПАО «ММК» Андрей Картунов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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