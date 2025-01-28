Уголовное дело в отношении челябинца, обналичившего четверть миллиарда рублей, передали в суд

В Челябинске окончено расследование уголовного дела в отношении южноуральца, обвиняемого в незаконной банковской деятельности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 41-летний челябинец, обвиняемый в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей, предстанет перед судом.

По данным полицейских, предприимчивый южноуралец оказывал свои финансовые услуги с 2021 по 2023 годы. Имея несколько высших образований и обладая специальными знаниями в финансово-кредитной сфере, мужчина создал 27 номинальных организаций. Имитируя деятельность подконтрольных ему структур, челябинец обналичивал через их счета средства различных фирм города и области.

Сам южноуралец «заработал» таким образом более 23 миллионов рублей – клиенты отдавали ему 10% от выводимых в нал сумм.

Уголовное дело в отношении предприимчивого челябинца с утвержденным прокуратурой Челябинска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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