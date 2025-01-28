Автобусы в Челябинске изменят маршруты после запрета проезда тяжелых авто по мосту в Советском районе

Два автобусных маршрута в Челябинске меняют маршрут.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы № 14 и 52 изменят трассу движения с 30 января.
Причина – введенное ограничение по массе не более 15 тонн на путепроводе 7 км на Троицком тракте.
С четверга, 30 января, автобусы будут направлены:
№14 – Железнодорожный вокзал – Свободы – проспект Ленина – Воровского – Доватора – Путепровод «Челябинск Главный» – Игуменка – Троицкий тракт – Новосинеглазово;
№52 – Областная больница – Салтыкова – Карпинского – Камышовая – Железнодорожная – Путепровод «Челябинск Главный» – Игуменка – Троицкий тракт – Исаково.
В качестве альтернативы челябинцам предлагается воспользоваться автобусами №28, №35 и №85.
С понедельника, 27 января, введено ограничение на движение большегрузов массой свыше 15 тонн по путепроводу в районе железнодорожной станции «7 км» по Троицкому тракту.
«Решение принято комитетом дорожного хозяйства на основании результатов проведенной диагностики сооружения», – рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.
Въезд в город для большегрузного транспорта обеспечен через улицу Игуменка и автодорогу 13а.
Выезд из города осуществляется по улицам Дарвина и Блюхера с выходом на М-5 Урал, либо по путепроводу «Челябинск-Главный» – улица Игуменка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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