Автобусы в Челябинске изменят маршруты после запрета проезда тяжелых авто по мосту в Советском районе

Два автобусных маршрута в Челябинске меняют маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы № 14 и 52 изменят трассу движения с 30 января.

Причина – введенное ограничение по массе не более 15 тонн на путепроводе 7 км на Троицком тракте.

С четверга, 30 января, автобусы будут направлены:

№14 – Железнодорожный вокзал – Свободы – проспект Ленина – Воровского – Доватора – Путепровод «Челябинск Главный» – Игуменка – Троицкий тракт – Новосинеглазово;

№52 – Областная больница – Салтыкова – Карпинского – Камышовая – Железнодорожная – Путепровод «Челябинск Главный» – Игуменка – Троицкий тракт – Исаково.

В качестве альтернативы челябинцам предлагается воспользоваться автобусами №28, №35 и №85.

С понедельника, 27 января, введено ограничение на движение большегрузов массой свыше 15 тонн по путепроводу в районе железнодорожной станции «7 км» по Троицкому тракту.

«Решение принято комитетом дорожного хозяйства на основании результатов проведенной диагностики сооружения», – рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

Въезд в город для большегрузного транспорта обеспечен через улицу Игуменка и автодорогу 13а.

Выезд из города осуществляется по улицам Дарвина и Блюхера с выходом на М-5 Урал, либо по путепроводу «Челябинск-Главный» – улица Игуменка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube