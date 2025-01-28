В Челябинске задержали пассажира самолета при попытке тайком вывезти в Таджикистан больше миллиона рублей

Свыше миллиона рублей обнаружили таможенники у пассажира в аэропорту Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, незадекларированные деньги сотрудники таможенного поста «Аэропорт Баландино» обнаружили у пассажира, вылетавшего в Душанбе (Таджикистан).

35-летний мужчина проследовал по «зеленому» коридору, где инспекторы и обнаружили банкноты в ходе проведения таможенного контроля в ручной клади. Сумма купюр в эквиваленте составила 1 миллиона 183 тысяч рублей, что превышает допустимую норму к вывозу в 10 тысяч долларов. Об оформлении таможенной декларации пассажир, по его словам, не знал, а на звуковые сообщения и информационные стенды с таможенными правилами в аэропорту внимания не обратил.

«Мы принимаем все необходимые меры соблюдения установленного запрета на вывоз наличных средств, размер которых превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте по действующему курсу валют на одного пассажира. В прошлом году 18 пассажиров намеревались вывезти валюту на общую сумму 4,9 миллиона рублей», – рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Баландино» Александр Гордеев.

В отношении пассажира возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ. Предметом правонарушения стали около 200 тысяч незадекларированных рублей. Банкноты изъяты до решения суда.

В текущем году это первый факт пресечения вывоза незадекларированных денег через авиагавань.

Челябинск, Виктор Елисеев

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