В Челябинской области полиция остановила автобус с пьяным водителем и пассажирами

Сотрудники полка Госавтоинспекции Челябинской области задержали автобус, водитель которого был пьян.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, произошло это на 1 км автодороги «Чебаркуль – Уйск – Сурменевский – Магнитогорск».

При проверке документов у 38-летнего водителя автобуса «ПАЗ Вектор» инспектор ДПС заметил у него признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования в больнице он отказался.

Также выяснилось, что предрейсовый медицинский осмотр мужчина перед выездом не проходил.

В момент проверки в салоне автобуса находилось пятеро пассажиров (работники этой же организации).

В отношении водителя составлен административный материал. Также в Госавтоинспекции намерены посетить организацию, где работает нарушитель, с профилактическим визитом и выдать ей предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Челябинск, Виктор Елисеев

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