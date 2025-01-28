В Магнитогорске школьник утонул в бассейне

В Челябинской области после гибели восьмилетнего ребенка в бассейне возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 27 января, в банном комплексе, расположенном на улице Строителей в Магнитогорске.

Днем 8-летний мальчик пришел в комплекс с родителями. На какое-то время он остался без присмотра взрослых в бассейне с водой глубиной свыше 1,5 метров и утонул. Подбежавшие родственники стали оказывать первую помощь, но спасти ребенка не удалось. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, работники заведения, назначена судебно-медицинская экспертиза, затребована документация о работе комплекса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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