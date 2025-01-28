Водители трамваев в Златоусте предстанут перед судом за гибель пешехода

В суд Златоуста направили уголовное дело в отношении водителей трамваев, обвиняемых в гибели пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вагоновожатой и водителя маневрового движения МУП «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа». Они обвиняются в нарушении правил дорожного движения при управлении трамваем, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла в Златоусте 12 июля прошлого года. Трамвай «Татра» вышел из строя из-за поломки пантографа. Вагоновожатая отключила аккумулятор, от которого зависела, среди прочего, работа тормозных систем трамвая. На место аварии для буксировки неисправного вагона прибыл трамвай «КТМ».

Вагон начали буксировать, не включив заново аккумулятор. По ходу движения сцепка порвалась, и находившийся впереди трамвай без тормозов понесся вперед. На остановке «Парк Крылатко» он врезался в остановившийся для посадки-высадки пассажиров вагон, и тот бросило вперед. Трамваи проехали еще 20-30 метров, но в момент удара вагон снес женщину, переходившую пути перед трамваем. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В ходе предварительного следствия оба водителя полностью признали себя виновными.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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