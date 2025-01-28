В Усть-Катаве огласили приговор сотруднице вуза, носившей шефу взятки

В Усть-Катаве сотрудница института осуждена за передачу директору взяток от студентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Усть-Катавский городской суд признал заместителя директора центра открытых информационных технологий ЮУрГУ виновной в посредничестве во взяточничестве.

В 2020-2021 годах женщина передавала замдиректора Института открытого и дистанционного образования – директору центра открытых инновационных технологий ЮУрГУ взятки от студентов за выставление зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний. В общей сложности шеф получил от нее 90 тысяч рублей.

Получив деньги, руководитель подразделения крупнейшего южноуральского вуза закрыл академическую задолженность учащихся, что позволило студентам окончить обучение, получив квалификацию бакалавра.

Руководителя вузовской структуры осудили ранее. За получение взяток он получил 3,5 года колонии общего режима

Передававшая ему деньги подчиненная приговорена к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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