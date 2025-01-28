Производители пива нарастили объемы на фоне падения в алкосегменте

В России рост объемов выпускаемого пива превысил 10%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2024 производство пива, пивных напитков, сидра и прочего выросло на 11,7%, составив 9,08 миллиарда литров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Так, непосредственно пива в прошлом году выпустили на 10,3% больше, чем в 2023-м (7,89 миллиарда литров). Производство пивных напитков нарастили на 22,5% – до 1,19 миллиарда литров. Объемы сидра, пуаре и медовухи увеличили и вовсе почти в полтора раза (+43,8%, 144 миллиона литров).

Рост отмечен и в продажах напитков. В целом покупки выросли на 7,7% – до 8,3 миллиарда литров.

Основная категория сегмента приросла в продажах на 6,7% (7,27 миллиарда литров). Пивные напитки покупатели российских магазинов приобретали на 14,9% чаще (1,04 миллиарда литров). Спрос на сидр, пуаре и медовуху увеличился на 23,6% (124 миллиона литров).

Чиновники РАТК уверены, что к наращиванию производства в сегменте способствовало введение реестра пивоваров, позволившего обелить рынок.

Однако не стоит забывать и еще об одной причине. В мае прошлого года акцизы на слабоалкогольные напитки (за исключением пива и подобного) увеличили сразу втрое. В результате их производство по итогам 2024 года сократилось на 56,1%. Производители же стали менять основу напитков, переводя популярные слабоалкогольные коктейли (ранее они были одной из самых динамично растущих групп алкогольной продукции) в категорию пивных напитков.

В результате производство алкоголя (за исключением пива) снизилось в прошлом году на 1,8% (лидеры снижения – виноградосодержащая продукция без этилового спирта, слабоалкогольные напитки и плодовая алкогольная продукция). Пиво же продолжило рост.

Челябинск, Виктор Елисеев

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