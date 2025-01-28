«Магнитка» завершает короткую домашнюю серию победой

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал уверенную победу над «Динамо» из Минска – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начали встречу команды не торопясь. Южноуральцы пользовались преимуществом домашней площадки, чаще атаковали. Минчане, создавшие существенный задел для выхода в плей-офф (от непроходного 9-го места клуб отделяло на начало матча 10 очков при двух матчах в запасе), больше оборонялись.

Впрочем, бросков в створ ворот команды нанесли в первом периоде одинаковое количество – по 11 каждая. И ни одна не открыла счет.

Во втором периоде минчане усилили давление на «Магнитку», и это принесло плоды. На 25-й минуте встречи Джош Брук сделал длинный пас из своей зоны вперед, а Илья Усов, пройдя по левому флангу, с кистей отправил шайбу в дальний угол ворот хозяев – 1:0, «Динамо» открывает счет.

Однако спустя две минуты магнитогорцы убежали в контратаку. Егор Коробкин влетел в зону гостей, набросил на пятак, откуда Дмитрий Моисеев в касание переправил шайбу в ворота – 1:1.

Третий игровой отрезок открыли магнитогорцы. На 43-й минуте матча шайба после борьбы у борта белорусской команды выскочила на пятак, и подоспевший к ней Денис Зернов вывел «Магнитку» вперед – 2:1.

На 50-й минуте Даниил Вовченко ввязывается в борьбу у борта, Александр Петунин скидывает шайбу от борта на пятак, а Трой Джозефс с близкого расстояния расстреливает ворота «Динамо» – 3:1.

Чем ближе финальная сирена, тем упорнее минчане пытаются отыграться. И на 57-й минуте встречи хозяева ловят их на контратаке. Дмитрий Моисеев прорывается по флангу, скидывает шайбу в центр, откуда Егор Коробкин отправляет ее в нижний угол ворот гостей – 4:1, уверенная победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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