«Трактор» сделал подарок «Куньлуню» на китайский новый год

Челябинский «Трактор» в Мытищах уступил пекинскому «Куньлунь Ред Стар» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча с одним из аутсайдеров КХЛ вряд ли могла заставить челябинцев слишком волноваться. Потому первый период привел болельщиков «Трактора» в недоумение. Впрочем, слишком легкомысленная игра, которую лидеры Востока демонстрируют в последнее время, говорит, что проиграть черно-белые могут даже очень слабой команде. К тому же и встретились клубы накануне китайского нового года, отмечаемого 29 января.

В любом случае, иначе как погромом произошедшее в первые 10 минут встречи назвать нельзя. Уже через 3 минуты 10 секунд после первого вбрасывания форвард «Кунлуня» Ян Дрозг открывает счет – 1:0.

Две минуты спустя Ярослав Лихачев делает счет 2:0. А в начале 10-й минуты Джозеф Душак реализует большинство – 3:0.

Сегодня – явно не день голкипера южноуральцев Сергея Мыльникова, и после третьей пропущенной шайбы в воротах его сменяет Зак Фукале.

Но смена вратарей не добавляет гостям победного настроя. Лишь на 18-й минуте матча челябинцам удается воспользоваться численным преимуществом. Черно-белые спокойно расставились в зоне китайских армейцев, и Чарльз Робинсон уверенным броском из центра от синей линии завершает розыгрыш Максима Шабанова и Григория Дронова – 1:3, «Трактор» несколько сокращает отставание.

Однако большего гости не смогли добиться ни в первом периоде, ни во втором.

Наконец, на 51-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер не решает проверить голкипера «Куньлуня» броском из круга вбрасывания – 2:3. И вновь в голевом моменте принимает участие Связка Шабанов-Дронов. А три с половиной минуты спустя Василий Глотов после розыгрыша Максима Шабанова и Сергея Телегина сравнивает счет – 3:3. И впереди овертайм.

В дополнительное время немного не хватает челябинцам для победы. Но точку в матче ставит форвард китайских армейцев Люк Локхарт – 4:3, достояная победа «Куньлунь Ред Стар».

Челябинск, Виктор Елисеев

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