29 января ожидаются следующие события – Челябинск

29.01.2025, среда
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11:00 Челябинск – Подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Челябинской области и ЧГИКом (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36а, корпус 1, 2-й этаж, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Челябинской области и профилактика наркомании» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ ВИПР, ул. Елькина, 45а, 6-й этаж, оф. 608)
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11:30 Челябинск – Историко-патриотический лекториум «Память и предупреждение» к 80-летию освобождения войсками Красной армии узников концлагеря Освенцима (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)
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12:00 Челябинск – Встреча «Программа лояльность для бизнеса: как установить эмоциональную связь с покупателем» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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12:00 Челябинск – Литературное лото «Жизнь и творчество А.П. Чехова» к 165-летию со дня рождения А. Чехова (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Открытый краеведческий урок, посвященный военной операции по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года «Операция «Искра» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:30 Челябинск – Музыкальная беседа «Два часа тишины над Ленинградом: Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича», посвященная Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Практикум по нейрографике «Икигай в бизнесе» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж)
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14:00 Челябинск – Встреча к юбилею А.П. Чехова в клубе «Литература без границ»: «Чехов и ружье» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Литературный час «Каштанка, дай лапу, друг» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 Челябинск – Литературно-историческая гостиная «Эхо войны» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Презентация сборников рассказов участников СВО (филиал фонда «Защитники Отечества», Университетская набережная, 123)
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15:00 Челябинск – Встреча «Не лгать перед гибелью» к 115-летию Ольги Берггольц в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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15:00 Челябинск – Литературная гостиная «Берегите в себе человека» к 165-летию со дня рождения А.П. Чехова (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Урок памяти «Хлеб той зимы» ко Дню снятия блокады (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарочный мешочек «Змейка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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17:30 Челябинск – Интерактивная лекция о языках народов Челябинской области «Южный Урал многонациональный: чувашский язык» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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18:00 Челябинск – «Семинар по ЖКХ: повышаем уровень» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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18:00 Челябинск – Час поэзии «В память о Победе»: стихи читают З.Ф. Дуванова, Е.А. Красуская (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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18:30 Челябинск – Лекция кандидата культурологии Софии Блиновой «Оптические иллюзии Барокко» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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