29 января ожидаются следующие события – Челябинск

11:30 Челябинск – Историко-патриотический лекториум «Память и предупреждение» к 80-летию освобождения войсками Красной армии узников концлагеря Освенцима (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)