В кранах челябинцев снова может позеленеть вода

В Металлургическом районе может измениться цвет водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в период с 30 января по 6 февраля МУП «ЧКТС» проверит тепловые и внутридомовые сети контура ТЭЦ «Мечел-Энерго» с помощью органического красителя «Уранин». В связи с этим в домах челябинцев может измениться цвет воды.

«Цель проведения подобных мероприятий – выявление утечек на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах потребителей, проверка внутридомовых систем на предмет их исправности и качества их обслуживания представителями управляющих компаний», – уточнили в городской администрации.

Уранин – краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зеленый цвет и применяется для изучения пути следования вод, для придания оттенка косметической продукции (шампуням, пенам для ванн), воды в аквариумах и др. Краситель полностью безопасен для жизни и здоровья людей.

Под проверку в контуре ТЭЦ «Мечел-Энерго» попадают многоквартирные дома, административные здания и социальные объекты, а также дома частного сектора.

В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли либо в случае появления в кранах водоразбора воды, имеющей зеленый оттенок, горожан просят сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону 732-01-87 или по электронной почте chkts@chkts.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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