В Челябинской области сестры-пенсионерки отдали деньги аферистам, поверив в возможность заработать на инвестициях

Две сестры из Троицкого района 63 и 66 лет перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, младшая из сестер рассказала полицейским, что к ней обратилась ее старшая родственница с просьбой стать доверенным лицом для вывода средств, которые она якобы заработала на инвестициях.

Под диктовку двух мужчин по видеозвонку 63-летняя троичанка выполнила ряд действий на своем телефоне. После она увидела, что на ее имя был оформлен кредит, а 552 тысячи рублей отправлены на неизвестные счета. Женщина позвонила на горячую линию банка, заблокировала все счета и вместе с сестрой обратилась в полицию.

В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что старшая сестра тоже перевела мошенникам около 282 тысяч рублей, попытавшись стать инвестором, а для их вывода понадобилось «доверенное лицо» – ее сестра. Злоумышленники помогли оформить кредит на родственницу и вывести все деньги на свои счета.

️Сотрудники полиции в очередной раз предостерегают об опасности участия в различных «инвестиционных проектах». «В подавляющем большинстве случаев за ними стоят откровенные мошенники, которые под любыми предлогами хотят получить ваши деньги», – подчеркивают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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