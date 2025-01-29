В Магнитогорске автобус сбил на переходе 10-летнего школьника

В Магнитогорске полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в понедельник, 27 января, в 13:45 в районе дома №5 на улице Труда.

Муниципальный автобус МАЗ, направлявшийся по маршрут №19, поворачивая направо 10-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, однако 53-летний водитель махины не стал уступать дорогу. В результате школьник получил телесные повреждения.

«Было установлено, что в момент ДТП ребенок находился без сопровождения родителей, – цитирует «Верстов.Инфо» представителей местного Госавтоинспекции. – В отношении водителя сотрудниками полиции составлены протоколы об административном правонарушении. Стаж вождения водителя автобуса составляет 35 лет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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