В мэрии Челябинска определились с главным по имуществу и земельным отношениям

В администрации Челябинска утвердили главу КУИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям с 29 января назначена Анастасия Лаптиева.

Анастасия Лаптиева в 2003 году окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2002 года работала юристом в коммерческих структурах. С 2004 года – ассистентом кафедры истории, социологии и права Челябинского педагогического университета.

В администрации города Челябинска работает с сентября 2006 года. Начинала карьеру главным специалистом управления жилищной политики (одного из подразделений КУИЗО).

Фактически возглавила комитета 14 января текущего года, после отставки прежнего председателя Оксаны Шейкиной. До этого занимала должность заместителя председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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