В Челябинской области перекроили округа для выборов регионального парламента

Законодательное собрание Челябинской области будут выбирать по новой схеме избирательных округов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в Законодательное собрание Челябинской области региональные парламентарии намерены принять завтра, 30 января.

Согласно представленному проекту, область будет поделена на 30 избирательных округов. Почти треть из них (9) – с численностью избирателей более 90 тысяч человек. В двух третях округов (18) на сегодня насчитывается более 85 тысяч избирателей. Меньше 80 тысяч южноуральцев с правом голоса зарегистрированы лишь в двух одномандатных округах.

Самым маленьким по численности избирателей станет округ №5, объединивший Кунашакский район, часть Сосновского и небольшую территорию из Курчатовского района Челябинска (на избирательные участки могут прийти до 78063 южноуральцев). Самый большой – округ №17 (основная часть Советского и небольшой кусок Ленинского районов областного центра, 92422 избирателя).

Изменения, утверждающие новую схему, должны вступить в силу 14 марта текущего года. Так что выборы в Законодательное собрание Челябинской области, намеченные на сентябрь 2025 года, пройдут уже в обновленных округах.

В целом, действие измененной схемы избирательных округов рассчитано на 10 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube