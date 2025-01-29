Депутаты отправили в отставку главу Верхнего Уфалея

Верхний Уфалей остался без главы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты городского собрания Верхнего Уфалея единогласно приняли отставку мэра Сергея Тарасова.

Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен председатель горсобрания Сергей Ханин

Также парламентарии объявили об официальном начале конкурса на пост главы города. Его финал состоится 6 марта, заседание городского собрания депутатов, на котором изберут нового градоначальника, запланировано на 11 марта.

Напомним, Сергей Тарасов был избран главой Верхнего Уфалея в 2021 году. Этому предшествовало фиаско областных властей, попытавшихся поставить во главе проблемного муниципалитета челябинца Романа Муратчина. Против предложенной кандидатуры взбунтовались местные депутаты, и администрации губернатора пришлось отступить и пойти на повторное объявление конкурса.

Тогда-то на политическом небосклоне и появилась кандидатура Сергея Тарасова. Он уже работал в мэрии – в бытность главой города Павла Казакова, потерявшего власть в 2015 году после провала выборов в городское собрание (партия «Единая Россия» получила 1 мандат из 20, еще три достались ее сторонникам).

Начал свое правление г-н Тарасов с возврата «старой команды»: его заместителями стали сам Казаков, Александр Плеханов, также работавший в мэрии при Казакове, и Ольга Монина, представлявшая до 2015 года в городском собрании депутатов интересы «Уфалейникеля», а после «выборной революции» ушедшая работать в школу учителем младших классов.

Но возвращение старых чиновников в мэрию городу не помогло. Верхний Уфалей стал одним из наименее благополучных с точки зрения состояния коммунальной инфраструктуры муниципалитетов Южного Урала. В 2023 году обострилось противостояние депутатского корпуса и администрации города: в июне работу мэрии в 2022 году признали неудовлетворительной, а в октябре муниципальный парламент отказался выделить местным властям дополнительно 8 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону (согласовали выделение лишь 3,5 миллионов рублей).

В следующем, 2024 году, с подготовкой к зиме в городе тоже оказалось не слишком хорошо. В итоге в октябре прошлого года уже губернатор Алексей Текслер устроил разнос Сергею Тарасову из-за срыва сроков сдачи котельной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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