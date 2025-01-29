Жители челябинского поселка на семь часов останутся без нормального водоснабжения

Жителей одного из поселков Челябинска предупредили об ограничении подачи воды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, в связи с проведением плановых работ на насосной станции, расположенной в поселке Федоровка Советского района, завтра, 30 января, в домах, расположенных в населенном пункте, может наблюдаться пониженное давление.
С 09:00 до 16:00 проблемы с водоснабжением возможны по адресам:
ул. Молодогвардейская 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7;
ул. Огневая 5 (административное здание), 6а, 6б, 20, 22, 24, 26, 26а (административное здание), 28;
ул. Семеноводческая 4а, 6, 8, 16а, 17а, 18а;
ул. Дубовая 2, 4, 6, 16а, 18а;
ул. Капитанская 10а;
ул. Якорная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13;
ул. Зерновая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11 (школа);
ул. Калинов двор 24 (административное здание).
Челябинск, Виктор Елисеев
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