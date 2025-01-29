Во все тяжкие: средний размер взятки на Южном Урале вырос в полтора раза

Жителей одного из поселков Челябинска предупредили об ограничении подачи воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по итогам минувшего года количество отправленных под суд полицейскими региона коррупционеров увеличилось на 11%.

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка, речь о чиновниках, совершивших тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

Кроме того, более чем в 3,5 раза увеличилось количество уголовных дел, возбужденных по признакам превышения служащими своих полномочий. На 52% возросло число установленных должностных лиц, совершивших хищение бюджетных средств, выделенных на социально-экономическое развитие Челябинской области. А средний размер полученной взятки повысился в 1,5 раза и составил 150 тысяч рублей.

Доказана причастность к совершению коррупционных преступлений руководителей органов исполнительной власти региона, глав муниципальных образований и их заместителей, а также руководителей контрольно-надзорных органов.

«Анализ результатов антикоррупционной деятельности показал, что наиболее тяжкие коррупционные преступления выражены не только в форме взяточничества, но и в форме злоупотребления и превышения должностных полномочий должностными лицами органов госвласти и местного самоуправления. Их основной целью является личное обогащение, либо получение какой-либо нематериальной выгоды, например, незаконное продвижение по службе, «блат» для знакомых и родственников и т.д., что может повлечь не только ущерб обществу, но и нарушение прав и интересов граждан», – отмечают в полицейском главке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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