В Верхнем Уфалее задержали за взятку заместителя главврача больницы

Больница Верхнего Уфалея вновь оказалась в центре скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержаны двое жителей Верхнего Уфалея и замруководителя местной больницы. Об этом сообщили пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.

П️о предварительной информации, в период с марта прошлого по январь текущего года заместитель главного врача медицинского учреждения получила через посредника взятку от призывника и его матери за постановку диагноза, дающего право на освобождение от прохождения военной службы по призыву.

По материалам полицейских следователями следственного отдела СУ СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела. Выполняются следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности», – рассказали в следственном управлении СКР.

Отметим, что больница Верхнего Уфалея оказывается в центре различных скандалов с завидной периодичностью. Так, в январе 2012 года сотрудники больницы вышли на митинг с требованием отставки руководства.

Врачи, средний и младший медперсонал заявили о нехватке специалистов, низкой заработной плате, отсутствии оборудования, спецодежды. В региональном минздраве назвали тогда претензии медиков беспричинными, отметив, что по официальным данным средняя заработная плата медперсонала соответствует областным показателям.

Сотрудники больницы ответили, что до отчетных цифр зарплата у них дотягивается лишь в случае отработки 2 ставок, то есть с серьезными дополнительными нагрузками. Чиновники информацию подтвердили, с недоумением отметив, что, хотя все учреждения бюджетной системы региона должны были перейти на отраслевую систему оплаты труда еще с 1 января 2011 года, в больнице Верхнего Уфалея этого так и не произошло.

Через месяц после «бунта» медиков в учреждение с инспекционным визитом наведался глава Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области Михаил Вербитский. Чиновника ужаснуло тогда обилие зданий, находящихся в составе медучреждения – 23. «В связи с переходом на одноканальное финансирование мы перечисляем деньги, которые приходится тратить на содержание такого огромного количества корпусов. Эти деньги могли бы быть потрачены на заработные платы медиков», – заявил Михаил Вербитский.

А в детском отделении его возмутил холод в здании – температура была немногим выше 10 градусов по Цельсию. По словам Вербитского, детей здесь не лечили, а делали хроническими больными.

Спустя четыре года, после смены главы города, сменилось и руководство больницы. Правда, прежний главврач пересел в кресло зама, а на освободившемся месте за два года (в 2016-2018 годах) успели побывать аж двое, пока в том же 2018 году руководителем (в статусе «и.о.») не стала Елена Попова.

Но и ее работой горожане остались недовольны. Дошло до того, что в сентябре 2019 года депутаты городского собрания Верхнего Уфалея выразили недоверие новому руководству.

Проанализировав качество медицинского обслуживания населения, народные избранники сочли, что руководитель медучреждения не предприняла мер для кардинального изменения сложившейся ситуации. И обратились к и.о. министра здравоохранения Челябинской области Сергею Приколотину (тогда медицинское учреждение находилось уже в ведении областного министерства) с просьбой принять в отношении Поповой «кадровое решение».

Но решение, на котором настаивали парламентарии, так и не было принято. Елена Попова руководит больницей до сих пор. Правда, все так же в статусе исполняющей обязанности главврача.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube