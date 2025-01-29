Мигранту, участвовавшему в драке у челябинской школы, предъявили обвинения в вымогательстве

В отношении участника конфликта у образовательного центра №5 в Челябинске в 2023 году возбудили уголовные дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, молодому человеку, приехавшему в Россию 17 лет назад, предъявлены обвинения в вымогательстве и грабежах у несовершеннолетних.

Напомним, всколыхнувший город инцидент произошел почти два года назад на территории образовательного центра №5 на северо-западе Челябинска. История прогремела на всю страну.

8 февраля 2023 года в холл учреждения заскочил старшеклассник, явно пытавшийся скрыться от кого-то. Вслед за ним в помещение вбежали еще несколько подростков. Один из них держал в руках молоток, еще один – предмет, похожий на пистолет, у третьего в руках была бита. Всего вслед за школьником неслись семеро подростков.

Началась драка. Во время побоища разбили окно. Когда подоспели охранники образовательного центра, мальчишки разбежались. С места происшествия госпитализировали двух человек.

Участников конфликта задержали достаточно быстро. В отношении тех, кто был инициатором побоища, возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

В ходе расследования сотрудники СКР пришли к выводу, что две компании (одна из них – дети мигрантов) встретились у соседней школы – образовательного центра №2, – где два долгое время конфликтовавших старшеклассника назначили «стрелку», позвав на помощь своих приятелей. Разборки начались там, но поняв, что силы не равны, одна из компаний решила отступить. Вторая бросилась следом. Так подростки и оказались в ОЦ №5.

В итоге четверо молодых людей (лишь одному из них на момент инцидента было 18 лет, остальным – меньше) предстали перед судом. Судья признал их виновными, приговорив каждого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Вторую кампанию к ответственности привлекать не стали.

Такой исход возмутил челябинцев, в том числе родителей получивших условные сроки подростков. Ведь, по словам горожан, конфликт возник не на пустом месте – «чужаки» вымогали деньги у учеников школы.

На жалобы южноуральцев отреагировали в Москве. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению кадров силового ведомства провести служебную проверку, на время проведения которой отстранил руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Алексея Колбасина от исполнения обязанностей.

По информации представителей СКР, в ходе проверки обращений челябинцев выяснилось, что один из участников конфликта, приехавший в Россию в 2007 году, причастен к ряду преступлений. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он отнял у несовершеннолетнего имущество. У другого подростка приезжий, угрожая насилием, вымогал деньги.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела. Главным следственным управлением ему предъявлено обвинение в грабежах и вымогательстве. Следствие настаивало на заключении приезжего под стражу, но судом принято решение о домашнем аресте фигуранта. Продолжается установление иных фактов противоправной деятельности задержанного и причастных лиц. Расследование продолжается.

По результатам проверки ряд руководящих сотрудников следственного управления по Челябинской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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