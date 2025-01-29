На северо-западе Челябинска ученица лицея на уроке воткнула нож в одноклассника

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента в лицее Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел 24 января текущего года в лицее, расположенном в Курчатовском районе Челябинска.

Во время урока ученица шестого класса ударила одноклассника складным ножом в бедро. После произошедшего девочка извинилась перед пострадавшим. Психологу позднее она рассказала, что мальчик обижал ее подругу.

Медицинскую помощь школьнику оказали в детской клинике.

Прокуратура Курчатовского района начала проверку по факту ЧП. Надзорное ведомство проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, а также исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В случае выявления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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