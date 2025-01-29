Почти сотня многоквартирных домов в Челябинске остались без отопления

В Ленинском районе Челябинска пытаются устранить крупную коммунальную аварию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в результате повреждения на теплотрассе произошло отключение отопления в 96 многоквартирных и 16 частных домах Ленинского района города.

Развернут оперативный штаб, который координирует работу всех служб. На месте работают глава Челябинска Алексей Лошкин, вице-мэр Александр Астахов, начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов, представители УСТЭК и управляющей компании.

По предварительным данным, причиной послужило аварийное отключение электроэнергии на подстанции и последующая остановка центрального теплового пункта «Сельмаш». Сейчас ЦТП запущен в работу. Идут восстановительные работы в жилом секторе.

На 23:18 на месте работают 15 аварийных бригад, теплоснабжение восстановлено в 21 многоквартирном доме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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