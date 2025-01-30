30 января ожидаются следующие события – Челябинск

30.01.2025, четверг

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

10:30 Челябинск – Пресс-конференция «Красивый бизнес. Тренды-2025» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 1-й этаж)

11:00 Челябинск – Курс активного долголетия (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Всероссийский проект «Цифровой ликбез»: занятие на тему «Как безопасно покупать товар с доставкой» и «Как безопасно найти подработку» (МБОУ «СОШ № 61», пер. Театральный, 16а)

12:00 Челябинск – Встреча «Программа лояльность для бизнеса: как установить эмоциональную связь с покупателем» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

13:00 Челябинск – Встреча поколений «900 дней мужества» (Операция «Искра»: прорыв блокады Ленинграда) (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Лекция, посвященная творчеству Эдгара Дега (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Занятие «Пенсионный фонд России: знакомство с веб-сайтом» в рамках курса «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Голубые танцовщицы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

16:30 Челябинск – Встреча с мастер-классами «ИЦАЭ OPEN. Тайны прошлого» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)

16:30 Челябинск – Встреча со специалистами отделения по Челябинской области Уральского Главного управления Центрального Банка Российской Федерации «Финансовая грамотность населения» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Семинар по ЖКХ: повышаем уровень (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

18:00 Челябинск – Проект «Смотритель. Открытый подкаст»: «Суровый стиль» в советском искусстве (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Медиа-час по кибербезопасности «Я реальный, я виртуальный» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Встреча в клубе общения на английском языке «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

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