Южноуральцы стали получать фальшивые штрафы

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые штрафы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жители России получают «официальные письма» от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты.

«В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате. Оплату предлагают проводить через СБП», – пишет «Вестник Киберполиции России».

Иногда злоумышленники предлагают скидки, которые действуют «только сейчас и при такой форме оплаты».

Южноуральцы рекомендуют проверять штрафы только через Госуслуги и ФНС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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