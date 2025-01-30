Директору одной из крупнейших дорожных компаний Южного Урала вынесли приговор по делу о взятках

В Челябинске огласили приговор директору «Уралдорстроя» Нверу Колозяну.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, сегодня, 30 января, Центральный районный суд Челябинска признал предпринимателя Нвера Колозяна виновным в передаче взяток сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор».

По версии следствия, в период 2021-2023 годов бизнесмен передал главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денежных средств в сумме свыше 8 миллионов рублей.

Напомним, Нвера Колозяна, директора компании «Уралдорстрой» – одного из ведущих игроков рынка ремонта и содержания дорог Челябинской области, задержали в декабре 2023 года. Вслед за этим задержали его сына Гарника.

По версии следствия, в период с мая по декабрь прошлого года они передали главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок он получил за то, что держал дорожную компанию в курсе предстоящих проверок, проводимых специалистами испытательной лаборатории, что позволяло скрывать нарушения условий государственных контрактов, а также способствовал приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям.

Также в рамках расследования силовики задержали сотрудников ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».

В марте текущего года оперативники задержали еще одного сотрудника «Челябинскавтодора», начальника одного из отделов, а в апреле – предпринимателя, выступавшего посредником между представителями бизнеса и власти. Наконец, в мае текущего года был задержан и.о. председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев.

В ходе расследования выяснилось, что криминальное сотрудничество между дорожниками и специалистами учреждения, призванного следить за качеством их работ, проходило на регулярной основе, а сумма взяток (деньгами и имуществом) превысила 8 миллионов рублей.

По информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, суд приговорил Колозяна к 5 годам в колонии строго режима и штрафу в 40 миллионов рублей. Кроме того, в течение трех лет после отбывания наказания он не сможет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube