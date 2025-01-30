Начотдела по вопросам миграции в Копейске задержали за взятку

В Копейске задержана начальник отдела по вопросам миграции, подозреваемая в получении взятки в значительном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Копейску получила через посредника деньги от иностранца за ускорение получения гражданства Российской Федерации.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время дома и на работе полицейской прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следователи проверяют, были ли в действиях копейчанки другие эпизодов преступной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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