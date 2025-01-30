В сборной Челябинской области по боксу сменили главного тренера

Сборную Челябинской области по боксу возглавил личный тренер пятикратного чемпиона России.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, главным тренером сборной команды Челябинской области по боксу назначен Артем Зайцев.
Наставник южноуральских боксеров – уроженец Златоуста, мастер спорта международного класса по боксу, продолжатель традиций своего наставника, заслуженного тренера России, главного тренера национальной сборной команды страны Виктора Фархутдинова, отметили в ведомстве.
Артем Зайцев возглавляет СШОР №5 по боксу города Златоуста и является личным тренером 5-кратного чемпиона России, чемпиона Европы по боксу 2024 года, бронзового призера чемпионата мира Эдмонда Худояна.
️В своей спортивной карьере Артем Зайцев добился побед на первенствах России и Европы, выигрывал Кубок страны, а также являлся призером чемпионатов России и финалистом первенства мира.
На посту главного тренера сборной Челябинской области по боксу он сменил Фаригата Касымова, наставлявшего южноуральских боксеров с февраля 2022 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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