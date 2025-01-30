В Челябинской области задержали за взятки еще одного полицейского начальника

В Челябинске задержан начальник отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску, подозреваемого в превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, а также получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий.

По данным следствия, с марта 2023 года по январь 2025 года полицейский неоднократно получал через посредника взятки на общую сумму не менее 500 тысяч рублей за сокрытие сведений о гражданах Российской Федерации, не состоящих на воинском учете.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при участии ОРЧ СБ регионального ГУ МВД России.

Дома и на работе задержанного прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечении, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Копейска. Женщину подозревают в получении взятки за ускорение процесса получения гражданства одним из мигрантов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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