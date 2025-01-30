На Южном Урале раньше времени зацвела верба

Верба в Челябинской области начала цвести раньше срока.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», верба в горах Южного Урала решила, что наступил март и начала распускаться. Календарь ей «сбила» очередная январская оттепель.
«На территории национального парка вот уже несколько дней стоят околонулевые температуры, и это на добрых 15 градусов выше, чем обычно», – отмечают ученые.
Теплая зима не дала погрузиться в сон и рекам и ручьям. Так, на льду Юрюзани появились полыньи и промоины. Туристов призывают быть осторожными при прогулке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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