На Южном Урале раньше времени зацвела верба

Верба в Челябинской области начала цвести раньше срока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», верба в горах Южного Урала решила, что наступил март и начала распускаться. Календарь ей «сбила» очередная январская оттепель.

«На территории национального парка вот уже несколько дней стоят околонулевые температуры, и это на добрых 15 градусов выше, чем обычно», – отмечают ученые.

Теплая зима не дала погрузиться в сон и рекам и ручьям. Так, на льду Юрюзани появились полыньи и промоины. Туристов призывают быть осторожными при прогулке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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