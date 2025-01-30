Шесть животных погибли от бешенства на Южном Урале

В январе в Челябинской области подтверждены 6 случаев бешенства животных.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в январе текущего года в Челябинской области от вируса бешенства погибли 6 домашних животных – три собаки и три кошки.
Два случая инфицирования смертельным вирусом зафиксировано в Октябрьском районе (кот в селе Октябрьское и собака в деревне Петроград), по одному случаю в Чебаркульском (кошка в деревне Бутырки), Нагайбакском (собака в поселке Петровский) районах, Копейске (кот) и Сатке (собака).
Единственным средством защиты животных и человека от бешенства является профилактическая прививка, напоминают в ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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