На Южном Урале утвердили новую схему округов для выборов в региональный парламент

В Челябинской области утвердили новая схему избирательных округов для проведения выборов депутатов регионального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», округа нарезают каждые 10 лет. Срок действующей схемы истекает в марте.

«Избирательная комиссия Челябинской области провела оценку изменившейся численности населения в ряде муниципальных образований и с учетом этой оценки сформировала новую схему 30 округов. Верхняя планка количества избирателей в округе не может превышать 94 тысяч, нижняя – 77 тысяч. В этих пределах и определялись новые границы», – сообщили в ЗСЧО.

Челябинск, Софья Артемьева

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