Сотрудники структуры ФНС в Челябинске, получившие по 7,5 лет колонии за взятку, не смогли оспорить приговор

Приговор сотрудникам учреждения ФНС в Челябинске вступил в силу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей.

Ранее Центральный районный суд Челябинска приговорил заместителя начальника отдела финансового и хозяйственного обеспечения филиала ФКУ «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы в Челябинской области и старшего специалиста этого же отдела к 7,5 годам исправительной колонии строгого режима каждого за получение взятки.

Сотрудники структуры ФНС получили на двоих 228 тысяч рублей за общее покровительство при исполнении государственного контракта по конфиденциальному уничтожению налоговых документов с истекшим сроком хранения.

Решение районного суда оспорили в апелляционных жалобах: адвокаты сочли назначенное наказание слишком суровым и просили переквалифицировать обвинение на более легкую статью.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила приговор без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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