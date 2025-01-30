Один из домов Челябинска по вине коммунальщиков превратился в ледяную избушку

В Челябинске из-за коммунальной аварии один из домов превратился в ледяную избушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитательница дома №88 по улице Зудова уже около месяца живет буквально на катке. После того как прорвало водопровод, на полу образовалась толстая ледяная корка.

Пенсионерка говорит, что неоднократно обращалась и в мэрию, и в МУП ПОВВ – там заявки принимают, но на место никто не выезжает. А вода, тем временем, затопила дом, огород, двор и уже растекается по улице.

Представители регионального отделения Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой заставить коммунальщиков устранить аварию и ликвидировать последствия потопа.

Челябинск, Павел Зварзин

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