«Трактор» чудом одержал победу над «Витязем»

Челябинский «Трактор» в подмосковной Балашихе обыграл «Витязь» – 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй выездной матч челябинского клуба тоже оказался не слишком вдохновляющим.

Во встрече с еще одним аутсайдером Запада черно-белые явно не выглядели уверенно. Хоккеисты обеих команд суматошно раскатывали по площадке. Не сказать, что бросков совсем не было. В первом периоде на 18 ударов хозяев пришлось 17 в исполнении гостей. Правда, по воротам хоккеисты «Витязя» били лишь 6 раз, а южноуральцы – только 4.

Во второй двадцатиминутке хозяева снизили активность (12 бросков), «Трактор», наоборот, поднажал (20). Но ударов по воротам снова было немного – по 6 и 7 соответственно. Неудивительно, что счет команды так и не открыли.

В третьем периоде было снова много суеты. Но в середине игрового отрезка удача все-таки улыбнулась челябинцам. На 50-й минуте встречи Андрей Светлаков отправил шайбу вперед, Виталий Кравцов подхватил ее и помчался на вратаря хозяев. Удар по воротам он произвел практически одновременно с броском ему под ноги защитника «Витязя». Голкипер шайбу отразил, но она попала прямо в падавшего форварда «Трактора», который и въехал вместе с ней в ворота. Судьи долго изучали видеозапись момента, но в итоге решили гол засчитать – 1:0, гости повели в счете.

На 58-й минуте хозяева снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока. И на 59-й минуте Виталий Кравцов отправляет в пустые ворота подмосковного клуба – 2:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

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