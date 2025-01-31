31 января ожидаются следующие события – Челябинск

31.01.2025, пятница

11:00 Челябинск – Пресс-конференция управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области «Миграционный режим высылки» (ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54б)

13:00 Челябинск – Практикум «Приобретение выгодного имущества с торгов по банкротству» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж)

13:00 Челябинск – Подведение итогов конкурса «Лучший Женский клуб» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

15:00 Челябинск – Тренинг «Изменения в налоговом законодательстве с 2025 года» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Открытие выставки Владимира Балясникова «Живопись» (выставочный зал Союза художников России, ул. Цвиллинга, 34)

16:00 Челябинск – Аниме-встреча «В лес, где живет волшебство» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

16:00 Челябинск – Творческий мастер-класс по сценическому гриму (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

17:00 Челябинск – Открытая защита PR-проектов в рамках конкурса профессионального мастерства Ольги Давиденко (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

18:00 Челябинск – Концерт «Музыкальные страницы кинематографа» в клубе «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

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